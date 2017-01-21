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"İkinci yarı istediğimizi yapamadık"
21 Ocak 2017 , 22:19
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, rakipleri karşısında ilk yarıda planlarının tuttuğunu, ikinci devrede ise istediklerini yapamadıklarını söyledi.
İlk yarıda savunmada kalmayı tercih ettiklerini anlatan Eroğlu, "Maçın ilk yarısında planımız tuttu, pozisyona giren takım bizdik." değerlendirmesinde bulundu.
İkinci yarıda amaçlarının rakibi kaleden uzak tutup, kaptıkları toplarla hücuma çıkarak alanı daraltmak olduğunu kaydeden Eroğlu, "İkinci yarı istediğimizi yapamadık. Net bir pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik. Rakibin yaptığı değişiklikler sonucu etkiledi." şeklinde görüş belirtti.
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