TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Altınordu'yu 1-0 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "İyi bir yoldayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ancak üstüne katmamız lazım, bu şekilde yeterli değil." dedi.

İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, genç ve enerjik bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Rakibimiz, ilk yarıda oyunumuzu bozdu, oynatmadılar ama ikinci yarıda oyunu biraz daha kanatlara yayabildik. Oyuna müdahalelerimiz oldu, nitekim golü bulduk." diye konuştu.

Müsabakaya sonradan dahil olan oyuncularının eksiklerinin bulunmasına rağmen takım arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren İldiz, "İyi bir yoldayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz ancak üstüne katmamız lazım, bu şekilde yeterli değil. Taraftara ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.