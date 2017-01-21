Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, puan cetvelindeki yerini hak etmeyen iki takımın karşılaştığını söyledi.

Maçta oyunu çirkinleştirmediklerini ve kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarına dikkati çeken Karafırtınalar, şöyle konuştu: "Devreyi de önde kapattık. Ama ikinci yarının başında aleyhimize verilen penaltından sonra doğal olarak biraz baskı altına girdik. 2-1 geriye düştük, buradan tekrar 2-2'yi yakalamak kolay değil Elazığ deplasmanında. Elazığspor, çok samimi söylüyorum bu ligin en sert orta sahalarından birine sahip, iyi ve güçlü bir takım. Aynı kadro geçen sezon play-off oynamış. Önemli bir takımdan 1 puan aldık. Bizim için sevindirici. Oyuncularımı tebrik ediyorum."