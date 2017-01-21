Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

"Önemli bir takımdan 1 puan aldık"

Tarih21 Ocak 2017 , 17:03

Yorum
Önemli bir takımdan 1 puan aldık

Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, puan cetvelindeki yerini hak etmeyen iki takımın karşılaştığını söyledi.

Maçta oyunu çirkinleştirmediklerini ve kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarına dikkati çeken Karafırtınalar, şöyle konuştu: "Devreyi de önde kapattık. Ama ikinci yarının başında aleyhimize verilen penaltından sonra doğal olarak biraz baskı altına girdik. 2-1 geriye düştük, buradan tekrar 2-2'yi yakalamak kolay değil Elazığ deplasmanında. Elazığspor, çok samimi söylüyorum bu ligin en sert orta sahalarından birine sahip, iyi ve güçlü bir takım. Aynı kadro geçen sezon play-off oynamış. Önemli bir takımdan 1 puan aldık. Bizim için sevindirici. Oyuncularımı tebrik ediyorum." 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

ih