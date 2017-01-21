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"Önemli bir takımdan 1 puan aldık"
21 Ocak 2017 , 17:03
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, puan cetvelindeki yerini hak etmeyen iki takımın karşılaştığını söyledi.
Maçta oyunu çirkinleştirmediklerini ve kazanmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarına dikkati çeken Karafırtınalar, şöyle konuştu: "Devreyi de önde kapattık. Ama ikinci yarının başında aleyhimize verilen penaltından sonra doğal olarak biraz baskı altına girdik. 2-1 geriye düştük, buradan tekrar 2-2'yi yakalamak kolay değil Elazığ deplasmanında. Elazığspor, çok samimi söylüyorum bu ligin en sert orta sahalarından birine sahip, iyi ve güçlü bir takım. Aynı kadro geçen sezon play-off oynamış. Önemli bir takımdan 1 puan aldık. Bizim için sevindirici. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
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