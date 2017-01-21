Mersin İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Memduh Özbalta, karşılaşmanın ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor'un biraz önde oynadığını ancak ikinci yarıda oyuna hakim olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmada net pozisyonlar yakaladıklarını anımsatan Özbalta, "Golü de bulduk. Penaltı olmasa sahadan daha farklı bir skorla ayrılırdık. Takımımız çok iyi mücadele etti, iyi de oynadık, bundan sonra bu çıkışı sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.