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"Sonda 3-3 olabilirdi"

Tarih21 Ocak 2017 , 17:56

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Sonda 3-3 olabilirdi

Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Tezcan, TFF 1. Lig'de Balıkesirspor'u 3-2 yendikleri maça ilişkin, "Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Tezcan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi.

Müsabakanın 80 dakikalık bölümünde istenilen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Son anda maç 3-3 olabilirdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında yaptığımız hataları bundan sonra tekrarlamamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz. Futbolcuları tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız. Yolumuza devam etmek istiyoruz." 

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