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Alpaslan Öztürk Elazığspor'da!
22 Ocak 2017 , 20:27
Transferi yasağı kalktıktan sonra imzaları peş peşe attıran Elazığspor son olarak Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor son transferini gerçekleştirdi. Elazığspor, bonservisi Belçika'nın Standard Lige takımında bulunan Alpaslan Öztürk ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
1993 Belçika doğumlu olan 23 yaşındaki genç futbolcu, asıl mevkisi olan ön liberonun yanı sıra sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 2014 yılında Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye macerasına atılan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Eskişehirspor forması giymişti. Elazığspor'un anlaşma sağladığı Alpaslan Öztürk ve Rafa Lopes'in pazartesi günü İstanbul’a gelecekleri öğrenilirken, bu futbolcuların lisans işlemlerinin İstanbul'da tamamlanacağı bildirildi. Elazığspor Kulüp Başkan Sedat Karataş, Alpaslan Öztürk ile birlikte transfer çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.
Amk
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