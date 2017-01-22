Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, TFF 1. Lig'de Boluspor'u 3-1 yendikleri maçta güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu kulüp, bu camia Süper Lig'e ait, şimdiden sonra geriye dönüş yok. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuşmasına bugün vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Cavcav'ın kendisinde emeğinin çok olduğunu belirten Bakkal, teknik direktörlüğe başlamasında duayen başkanın büyük payının bulunduğunu dile getirerek, "Çok renkli bir kişilikti. Allah gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Kazanma isteklerinin müsabakanın ilk devresinde kendilerinde paniğe yol açtığını aktaran Bakkal, paslarda isabet sağlayamayınca 45 dakikalık bölümde golü bulamadıklarını ifade etti. İkinci yarıda Kerim Avcı'nın oyuna girip golü bulmasıyla rahatladıklarını anlatan Bakkal, "Sonra daha iyi oynamaya ve mücadele etmeye başladık. Yenilmezliğimiz ve puan toplamamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını anımsatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Sonrasında ise Mersin'e gideceğiz. Önemli bir avantaj yakaladık, özellikle iki rakibimizden bir galibiyet bir beraberlik aldık. Şimdi bunun artarak devam etmesi lazım. Taraftarın coşkusu inanılmaz, sivil toplum kuruluşlarının desteği gelmeye başladı. Bu coşkunun artarak devam etmesi gerekiyor. Bu kulüp, bu camia Süper Lig'e ait, şimdiden sonra geriye dönüş yok. İnşallah devam edeceğiz. Güzel bir galibiyetti."

Mesut Bakkal, transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise aradıkları tarzda futbolcu bulmaları durumunda bir ismi daha kadrolarına katmak istediklerini sözlerine ekledi.