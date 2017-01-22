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Bandırma'da çıt çıkmadı!

TFF 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bandırmaspor il son 3 haftayı galibiyetle kapatan Denizlispor arasındaki mücadele golsüz sona erdi..

Tarih22 Ocak 2017 , 14:54

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Bandırma'da çıt çıkmadı!

Bandırmaspor: 0 - Denizlispor: 0

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