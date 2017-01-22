''Bir puan kazanmadık, iki puan kaybettik''

Büyükşehir Gaziantep Teknik Direktörü Metin Diyadin maça oldukça iyi başladıklarını ve ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

İkinci yarı geri çekilme gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Diyadin, "Hakem faktör bizi geriye doğru itti, verilen kararlar buna katkı yaptı. Verdiği hatalı kararlar mağlup duruma da düşürdü ama sonucunda beraberlikle bitti. Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda bir puan almadık, iki puan kaybettik, bunda hakemin de etkisi vardı." ifadelerini kullandı.

Diyadin, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatıyla ilgili olarak da Cavcav'la 19 yaşındayken tanıştığını söyledi. Kendisiyle 30 yıllık kopmayan bir ilişkilerinin olduğuna işaret eden Diyadin, şöyle konuştu:

"Baba oğul gibiydik. Kulüplerin yönetimsel sıkıntılarını gördüğümüzde onunla çalışanlar görebilir ki; Türk futbolu adına çok önemli birisini kaydettik. Bende maddi manevi emeği emeği çok olan insanlardan biridir, hakkını ödeyemem. Onun elinde büyüyenler için baba değerindedir, çok üzgünüm. Buradan direkt Ankara'ya gidiyorum, Allah mekanını cennet etsin. Ailesinin, Türk futbolunun başı sağ olsun. Gençlerbirliği'nin adının önüne kendi ismini koysa hakkıydı, mekanı cennet olsun."