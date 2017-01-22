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Çapa dönemi sona eriyor!

Tarih22 Ocak 2017 , 17:57

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Çapa dönemi sona eriyor!

AJANSSPOR ÖZEL- Sivasspor'a 3-1 kaybeden Boluspor'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor. 

Son 4 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Boluspor'da Fuat Çapa dönemi sona eriyor. Çapa, sezon başında takımın başına geçmişti. 

48 yaşındaki teknik adam takımın başında çıktığı 24 maçta maç başına 1.58 puan ortalaması tutturmuştu.

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