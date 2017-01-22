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Düellodan kazanan çıkmadı!

Tarih22 Ocak 2017 , 20:25

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Düellodan kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Göztepe, evinde  Büyükşehir Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldı.

Göztepe 2 - 2 Büyükşehir Gaziantepspor

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