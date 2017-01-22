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"Eğer gol pozisyonunu değerlendirmiş olsaydık.."
22 Ocak 2017 , 19:32
Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak rakip alandaki topları iyi değerlendiremediklerini söyledi.
Sivasspor'un orta alanda çok baskılı oynadığını anlatan Çapa, "Maalesef biz oyunu hep merkezden oynamaya çalıştık. Kanatları ve defansın arkasındaki alanları yeterince değerlendiremedik." şeklinde görüş belirtti.
Müsabakanın ikinci yarısına Sivasspor'un daha agresif başladığını ve gol anına kadar en net pozisyonu takımının yakaladığını dile getiren Çapa, şöyle devam etti:
"Eğer gol pozisyonunu değerlendirmiş olsaydık bugün tamamen değişik bir görüntü ve sonuç olacaktı, bundan eminim. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle yeni gelen oyuncularımızı direkt oynatmak zorunda kaldık. İlk 45 dakikada iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Biz her seferinde ilk 6 için söyledik ama ilk 2 için ümitlerimiz devam edecek, etmek zorunda. Çünkü bu ligde her hafta sürprizler oluyor, bunu gördük. Takım olma adına iyi adımlar attığımızı düşünüyorum."
Fuat Çapa, bugün vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'a da Allah'tan rahmet diledi.
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