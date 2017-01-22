TFF 1. Lig'de Büyükşehir Gaziantepspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, kaybettikleri 2 puan için üzgün olduklarını, tekrar kazanmaya başlayacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, müsabakanın başında oyun kurarken sorun yaşadıklarını ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Göztepe'nin olduğunu belirtti.

Kazanmak için her şeyi yaptıklarını ve üstünlük kurduklarını kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakemin rakipten yana olan kararlarına rağmen üstünlük kurduk. Skoru, 3-1'e 4-1'e getirebilirdik ancak iki penaltı pozisyonunda da gereksiz hareketler penaltıdan gol yememize sebebiyet verdi. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz, tekrar kazanmaya başlayacağız. Göztepe taraftarının kafasında soru işareti olmasın, desteğe devam etsinler. Yeni oyuncularımız da haftalar geçtikçe üstüne koyarak geliyorlar. Zorlu bir dönemden geçtik. Taraftarlarımız hiç merak etmesinler başımızı dik tutacağız oyunumuza devam edeceğiz."

Buruk, geçen hafta 4-2 kaybettikleri Denizlispor maçından farklı olarak, bu müsabakada 2-1 öne geçtikten sonra rakiplerine pozisyon vermediklerini ifade ederek, "Öne geçtikten sonra geriye de çekilmedik, rakibimizi doğru karşıladık ancak ceza alanı içindeki bir hata çok pahalıya mal oldu. Ceza alanı içinde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Başka statlarda bu kadar cesur kararlar verilmiyor. Maçın sonuna da neden 5 dakika eklendiğini anlamadım." diye konuştu.