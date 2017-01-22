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Ümraniyespor play-off aşkına!

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Ümraniyespor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'un 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi ve son 7. maçında 6. galibiyetini elde etti..

Tarih22 Ocak 2017 , 14:56

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Ümraniyespor play-off aşkına!

Ümraniyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0

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