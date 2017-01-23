Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Adana Demirspor karşısında aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koyduklarını ancak mağlup olduklarını kaydeden Özköylü, şöyle konuştu: "Maalesef futbolda gol atan kazanıyor. Çok pozisyon bulmamıza rağmen gol atamadığımız ve son dakikalarda gol yediğimiz için üzgünüz. Gol atamadığınız zaman maalesef böyle sürpriz gollerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Oyun anlamında yeni bir takıma göre iyi olduğumuzu düşünüyorum. İnancımız hiç bitmeyecek ve Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız. Bundan endişem yok"