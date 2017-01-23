Bandırmaspor, Droppa ile imzaladı!

TFF 1. Lig takımı Bandırmaspor, Çek Milli Takımı oyuncusu 27 yaşındaki ön libero Lukas Droppa’yla sözleşme imzaladı.

Rusya Premier Ligi takımlarından Tom Tomsk'tan transfer edilen Lucas Droppa, düzenlenen törende, kendisini Bandırmasporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Erhan Elmastaş, Çekya Milli Takımı'nın formasını da giyen oyuncuyla cumartesi günü anlaşma sağladıklarını anımsatarak, "Bugün de sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra renklerimize bağladık. Hafta sonunda deplasmanda, Büyükşehir Gaziantepspor ile yapacağımız maç için kadroya dahil edildi. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Droppa da imza törenini ardından yaptığı konuşmada "Umarım Bandırmaspor'un başarısına yardımcı olurum." İfadesini kullandı.

İmza töreninde Bandırmaspor'un genel kaptanı Kayhan İpek ile basın sözcüsü Recep Kılıç da hazır bulundu.