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Chibuike Denizlispor yolcusu!

Tarih23 Ocak 2017 , 13:25

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Chibuike Denizlispor yolcusu!

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-Siyahlılar, geride kalan sezonu Gaziantepspor'da geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Emmanuel John Chibuike ile prensipte anlaşma sağladı. Transfer yasağının kalkmasının ardından resmi sözleşme imzalanacak. 

2015/16 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 29'u ilk 11, 35 maçta görev alan Chibuike 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İsveç ekibi Hacken'de yıldızı parlayan deneyimli orta saha oyuncusu, kısa süren Rosenborg döneminin ardından, 2014 yılında Gaziantepspor'un yolunu tuttu.

(Transfer Merkezi)

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