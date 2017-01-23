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Chibuike Denizlispor yolcusu!
23 Ocak 2017 , 13:25
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-Siyahlılar, geride kalan sezonu Gaziantepspor'da geçiren 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Emmanuel John Chibuike ile prensipte anlaşma sağladı. Transfer yasağının kalkmasının ardından resmi sözleşme imzalanacak.
2015/16 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 29'u ilk 11, 35 maçta görev alan Chibuike 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İsveç ekibi Hacken'de yıldızı parlayan deneyimli orta saha oyuncusu, kısa süren Rosenborg döneminin ardından, 2014 yılında Gaziantepspor'un yolunu tuttu.
(Transfer Merkezi)
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