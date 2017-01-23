TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Samsunspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İpekoğlu, her iki takımın da bol pozisyona girdiğini belirtti.

Beş yeni transferle karşılaşmaya çıkan Samsunspor'un önceki maçlarından daha farklı bir görüntü içerisinde oynadığına dikkati çeken İpekoğlu, şunları kaydetti: "Buna rağmen kazanmak Adana Demirspor açısından çok önemliydi. Kaybettiğimiz takdirde aşağıya doğru bir adım daha yaklaşacaktık. Kazandığımız takdirde üstteki gruba bir adım çıkacaktık. Bu anlamda şu ana kadar kazandığımız en önemli 3 puan diye düşünüyorum. Tabii ki son maçlarda 10 kişi kalmak bizi biraz strese sokuyor. Ancak 10 kişiyle kazanmak çok önemliydi. Futbolcu arkadaşlarımızı vermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum."

Engin İpekoğlu, transfer yasaklarının bir an önce kalkmasını, belirledikleri oyuncuların da aralarına katılmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.