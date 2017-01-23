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Şanlıurfaspor'un yenilmezlik serisi bitti

Tarih23 Ocak 2017 , 11:02

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Şanlıurfaspor'un yenilmezlik serisi bitti

TFF 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Şanlıurfaspor'da, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-yeşilli ekip, 12. haftanın ardından göreve gelen teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde çıktığı maçlarda ilk kez puan kaybetti.

Kılıç ile 5 maça çıkan, sahasındaki 3 müsabakayı kazanan ve deplasmanda da 2 beraberlik alan Şanlıurfa temsilcisi, 10 kişi kaldığı deplasmandaki Ümraniyespor maçında ise rakibine 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.

Kulüp başkanı İsmail Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakip karşısında eksik oyuncuyla mücadele etmekte zorlandıklarını söyledi.

Futbolcuların elinden geleni yaptığını vurgulayan Bağıban, "Takımımız iyi bir performans yakalamıştı. Maalesef dün deplasmanda tahmin etmediğimiz bir tabloyla karşılaştık. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. En az puan kaybıyla ligi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

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