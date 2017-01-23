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TFF 1. Lig'de görünüm

Tarih23 Ocak 2017 , 21:29

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TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamladı. 

Eskişehirspor'un 34 puan ve averajla lider durumda bulunduğu ligin 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar 

Elazığspor-Manisaspor: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Giresunspor-Altınordu: 1-0

Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Sivasspor-Boluspor: 3-1

Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0

Puan durumu 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  ESKİŞEHİRSPOR 18  11  35  21  14  34 
2.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 18  10  27  17  10  34 
3.  SİVASSPOR 18  27  16  11  32 
4.  GÖZTEPE 18  31  22  32 
5.  GİRESUNSPOR 18  23  17  27 
6.  BOLUSPOR 18  28  31  -3  27 
7.  ÜMRANİYESPOR 17  22  16  26 
8.  DENİZLİSPOR 18  27  21  25 
9.  BALIKESİRSPOR 17  30  20  10  24 
10.  ADANA DEMİRSPOR 18  10  19  18  22 
11.  ALTINORDU 18  23  25  -2  22 
12.  ŞANLIURFASPOR 18  17  16  21 
13.  BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 18  21  26  -5  19 
14.  BANDIRMASPOR 18  17  22  -5  18 
15.  ELAZIĞSPOR 18  17  19  -2  15 
16.  MANİSASPOR 18  18  29  -11  14 
17.  SAMSUNSPOR 18  11  26  -20  11 
18.  MERSİN İDMANYURDU 18  11  13  39  -26  10 

 

 

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti. 

19. hafta 

27 Ocak Cuma: 

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor 

28 Ocak Cumartesi: 

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor 

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor 

29 Ocak Pazar: 

13.00 Boluspor-Elazığspor 

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor 

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor 

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor 

18.30 Altınordu-Göztepe 

30 Ocak Pazartesi: 

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor

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