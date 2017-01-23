TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesi tamamlanırken, Eskişehirspor averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk etti. Adana temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve haftayı 3 puanla tamamladı.

Eskişehirspor'un 34 puan ve averajla lider durumda bulunduğu ligin 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Elazığspor-Manisaspor: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: 2-1

Eskişehirspor-Balıkesirspor: 3-2

Giresunspor-Altınordu: 1-0

Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Bandırmaspor-Denizlispor: 0-0

Sivasspor-Boluspor: 3-1

Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: 2-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 1-0

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P 1. ESKİŞEHİRSPOR 18 11 4 3 35 21 14 34 2. EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 10 4 4 27 17 10 34 3. SİVASSPOR 18 9 5 4 27 16 11 32 4. GÖZTEPE 18 9 5 4 31 22 9 32 5. GİRESUNSPOR 18 7 6 5 23 17 6 27 6. BOLUSPOR 18 8 3 7 28 31 -3 27 7. ÜMRANİYESPOR 17 7 5 5 22 16 6 26 8. DENİZLİSPOR 18 8 4 6 27 21 6 25 9. BALIKESİRSPOR 17 6 6 5 30 20 10 24 10. ADANA DEMİRSPOR 18 5 10 3 19 18 1 22 11. ALTINORDU 18 5 7 6 23 25 -2 22 12. ŞANLIURFASPOR 18 5 6 7 17 16 1 21 13. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 18 5 4 9 21 26 -5 19 14. BANDIRMASPOR 18 4 6 8 17 22 -5 18 15. ELAZIĞSPOR 18 5 6 7 17 19 -2 15 16. MANİSASPOR 18 3 8 7 18 29 -11 14 17. SAMSUNSPOR 18 2 5 11 6 26 -20 11 18. MERSİN İDMANYURDU 18 3 4 11 13 39 -26 10

Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer, Elazığspor'a ise 6 puan silme cezası vermişti.

19. hafta

27 Ocak Cuma:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor

13.00 Manisaspor-Ümraniyespor

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor

18.30 Altınordu-Göztepe

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor