Tweet'i attı kovuldu!

Manisaspor, Elazığspor maçı sonrası bu tweeti atan Sercan Türkeri'yi takımdan gönderdi.

İşte Sercan Türkeri'nin attığı tweet...

'Ülkemizdeki yabancı futbolculara duyulan hayranlık ve taviz Türk futbolculara verilmediği sürece cacık olmaz Türk futbolunda. Yazıklar olsun.