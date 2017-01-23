Yücel İldiz hedefi açıkladı..

AJANSSPOR - TFF 1.Lig'de mücadele eden Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ile İlker Koç'un sorularını yanıtlayan İldiz, ligde iddialı olduklarını dile getirdi.

Göreve geldikten sonra yönetimle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Takımın başına geçtikten sonra kendi oyun anlayışımızı yansıtmaya gayret ettik. Son iki maçı kazandık. Altınordu ile de zor bir karşılaşma oynadık ve 1-0 galip geldik. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Ligde elbette hedeflerimiz var. Şu anda 5. sıradayız. Play-Off hedefi de onlardan biri. Amacımız ligi en iyi konumda bitirebilmek. Eksiklerimiz var. Bu eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

18 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de Giresunspor topladığı 27 puanla 5. sırada bulunuyor. Yücel İldiz ve öğrencileri, ligde bir sonraki maçını Balıkesirspor ile deplasmanda oynayacak.