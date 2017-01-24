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Hasan Kabze resmen Altınordu'da!

Tarih24 Ocak 2017 , 16:26

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Hasan Kabze resmen Altınordu'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli forvet oyuncusu Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

34 yaşındaki deneyimli santrfor sezonun ilk yarısında Sivasspor formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı. 

 

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