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Hasan Kabze resmen Altınordu'da!
24 Ocak 2017 , 16:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli forvet oyuncusu Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
34 yaşındaki deneyimli santrfor sezonun ilk yarısında Sivasspor formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.
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