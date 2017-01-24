TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ligin 19. haftasındaki Samsunspor maçında 3 puan almak istediklerini söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Ankara'da Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesine katıldığını belirterek, Cavcav'a Allah'tan rahmet diledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi de makamında ziyaret ettiklerini anlatan Buz, "Konumuz Malatyaspor'umuzdu. Değerli fikirlerini bizlerle paylaştığı için desteği için kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ligde geride kalan 18. haftada Mersin İdmanyurdu karşısında hedefledikleri 3 puanı elde ettiklerini hatırlatan Buz, "Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Götürüyoruz, belli bir yere kadar getiriyoruz, sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Şimdi çok önemli bir Samsunspor müsabakasına hazırlanıyoruz. Oraya gidip 3 puan almak istiyoruz. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Takıma en son Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ferhat Kiraz'ın katıldığını anımsatarak transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Buz, kendilerini ileriye taşıyacak isimleri sunduklarını, kararın yönetim tarafından verileceğini kaydetti.