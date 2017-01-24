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Konde ile yollar ayrıldı!

Tarih24 Ocak 2017 , 15:57

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Konde ile yollar ayrıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da Moustapha Konde ile yollar ayrıldı.

Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Konde'nin sözleşmesinin futbolcu ile görüşme sonrasında feshedildiği belirtildi. 

Açıklamada, Konde'ye kulübe katkılarından dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki futbol yaşamında başarı dileğinde bulunuldu.  

Malili futbolcu Ege temsilcisiyle ligde ve kupada toplam 9 maça çıkmıştı. 

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