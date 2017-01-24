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Manisaspor'da ayrılık!

Tarih24 Ocak 2017 , 14:14

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Manisaspor'da ayrılık!

Manisaspor Malili golcü Moustapha Konde ile resmen yollar ayrıldı.

Sezon başı büyük umutlar ile transfer edilen Konde yanlış tedavi sonucu haftalarca sakat kalmış ve daha sonra form tutamamıştı. Manisaspor yönetimi 17 bin Euro ödeyerek Konde'nin sözleşmesini fesh ettiği öğrenildi.

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