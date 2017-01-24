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Menajer krizi çıktı, transfer gerçekleşmedi!
24 Ocak 2017 , 15:48
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Denizlispor
- Samsunspor
AJANSSPOR ÖZEL-
Önce Samsunspor ile daha sonra Denizlispor ile prensip anlaşmasına varan Emmanuel John Chibuike'nin transferi menajer krizine takıldı. Chibuike'nin Samsunspor ve Denizlispor'a farklı menajerler tarafından önerildiği ortaya çıktı.
Oyuncunun Türkiye'den birkaç menajerle görüştüğü FaceTime'dan Türkiye haklarını birkaç menajere verdiği iddia edildi. Yaşanan krizin ardından; Chibuike, İsrail takımı Hapoel Haifa ile sözleşme imzaladı.
2015/16 sezonunda Gaziantepspor formasıyla 29'u ilk 11, 35 maçta görev alan Chibuike 5 kez rakip fileleri havalandırdı. İsveç ekibi Hacken'de yıldızı parlayan deneyimli orta saha oyuncusu, kısa süren Rosenborg döneminin ardından, 2014 yılında Gaziantepspor'un yolunu tuttu.
Chibuike'nin sosyal medya paylaşımı:
- İlgili:
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- Denizlispor
- Samsunspor
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