Orhan Kaynak'tan Mersin İdman Yurdu açıklaması!

Teknik direktör Orhan Kaynak, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Trabzonspor'un devre arasında gerçekleştirdiği transferleri değerlendiren Orhan Kaynak, "Sezon başında yapılan transferler ligde oynanan futbolun Ersun Yanal'a göre karşılığını almadı. Kamoyuna göre hiç tatmin etmeyen bir Trabzonspor transfer politikası vardı. Hakikaten kötü bir gidişat var. Sonuç olarak ve oyun olarak sınıfta kaldı. Trabzonspor'un birkaç transfere ihtiyacı var. Trabzonspor'un bu camia ve taraftar profiliyle çok rahat UEFA Kupasına katılacak kadro yapısının oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi sadece çıkış kaldı ve maç kazanmak kaldı. Trabzonspor bunu yapabilecek bir takım. Biraz daha oyununu geliştirmesi lazım. Emmanuel Mass'ın Trabzonspor ve ülke futbolunda çok öne çıkacağını düşünmüyorum. Kasımpaşa maçında gol attı, gol atması çok bir şeyi değiştirmiyor fakat zamanla katkısı belki daha iyi olacaktır. Biraz daha seviyesi daha iyi olabilirdi. Daha yumuşak, daha teknik olabilirdi. Öne giden, öne gittiği zaman atak bitiren iyi oyuncu görüntüsü yoktu. Çok istenilen seviyede olmadığını gördüm" dedi.

"İLERLEYEN GÜNLERDE GÖRÜŞMELER..."

Teknik direktörlük görevi için birkaç kulüple dirsek temasında olduğunu belirten Kaynak, "Mersin İdman Yurdu'nun bir girişimi oldu. Listelerinde yer aldığımı duydum. İlerleyen günlerde bir görüşme yapabiliriz" diye konuştu.

"RODELLEGA FARK YARATIR"

Trabzonspor ile anlaşan Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodellega için ise 46 yaşındaki teknik adam, ''Rodellega Trabzonspor'un aradığı bir golcü, fark yaratır. Bordo-Mavili takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Sezon öncesi bu transfer gerçekleşseydi Trabzonspor takımı farklı bir konumda olabilirdi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Muharrem Usta ile görüştüm, bunu Sayın Başkana da dile getirdim" ifadelerini kullandı.