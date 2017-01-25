Adana Demirspor'a büyük müjde!

AJANSSPOR ÖZEL-

Adana Demirsporlu taraftarların beklediği müjde nihayet geldi. Transfer yasağının kaldırılması için federasyona ödenmesi gereken ücret için kaynağın bulunduğu belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Mavi-Lacivertli yönetim, geçen sezon Adana Demirspor formasını terleten Tiago Bezerra ile anlaşma sağladı.

TISDELL BEKLEMEDE, ALİCAN ASKIDA

Mavi-Lacivertli takımının transfer listesinde; Osmanlısporlu Tonia Tisdell ve Şanlıurfaspor ile yollarını ayıran Alican Karadağ olduğu iddia edilirken; Tisdell transferinin oyuncunun maç eksiğinden dolayı beklemeye alındığı, Alican Karadağ transferinde ise pürüzlerin olduğu belirtildi.

-VURA BOMBASI

Tisdell'i şu anda beklemeye alan Mavi-Lacivertlilerin, Bulgaristan 1.Lig takımlarından Ludogorets Razgrad formasını giyen 23 yaşındaki Hollandalı sol kanat Vura'yı listesine aldığı öğrenildi. Bu sezon Ludogorets takımında 26 maçta görev alan Vura 4 gol kaydetti. Genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2018 tarihine kadar devam ediyor.

-İPEKOĞLU TİMUÇİN'DE KARARSIZ

Adana Demirspor'un daha önce prensip anlaşmasına vardığı Timuçin Aşcıgil transferinde, teknik direktör Engin İpekoğlu'nun kararsız olduğu belirtildi. Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Timuçin devre arasında takımıyla sözleşmesini feshetmişti. 4 sezondur Alanyaspor formasını terleten 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 22'si ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev aldı, 2 kez fileleri havalandırdı.

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