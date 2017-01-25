Büyükşehir Gaziantepspor'dan stoper takviyesi!

Bir süredir stoper mevkini güçlendirmek için görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Gaziantepspor Alanyaspor’da forma giyen Ganalı oyuncu Nuru Sulley’i ikna ederek kadrosuna kattı.

Alanyaspor ile her konuda anlaşan ancak oyuncunun deniz bölgesi bulunan bir şehirde futbol hayatını sürdürmek istemesi üzerine ilk etapta transferi çıkmaza giren Nuru Sulley’de mutlu sona ulaşıldı. Oyuncuyu her konuda ikna ederek Gaziantep’i sevdiren Mavi-Beyazlılar stopere Nuru Sulley’i takviye etti.



-NURU SULLEY KİMDİR?



Geçtiğimiz sezon Al İttihad takımından Aytemiz Alanyaspor’a transfer olan Nuru Sulley 1,85 boyunda ve stoper mevkinde görev yapıyor. Alanyaspor ile toplamda oynadığı 1,5 sezonda 33 maça çıkan Sulley 2685 dakika görev yaparken özellikle Alanyaspor’un süper lige çıktığı Play-Off maçlarında yaptığı kritik müdahalelerle önemli işler yaptı.

HABER- Ali BUDAK