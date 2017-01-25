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Hüseyin Tok Manisaspor'da!

Tarih25 Ocak 2017 , 20:43

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Hüseyin Tok Manisaspor'da!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Manisaspor yönetimi en son Balıkesirspor'da forma giyen Hüseyin Tok ile anlaşma sağladı. 

(Detaylar birazdan)

 

 

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