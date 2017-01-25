- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Manisaspor'da Lualua bombası
25 Ocak 2017 , 14:27
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da transfer harekatı devam ediyor.
Kadrosunu deneyimli oyuncular; Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı, İsmail Odabaşı ile güçlendiren Siyah-Beyazlı yönetim gözünü Kongolu santrfor Lomana Lualua'ya dikti.
Transferi yılan hikayesine dönen Denizlispor oyuncusu Perovic'ten umudunu kesmeye başlayan Manisasporlu yetkililer, deneyimli forvet Lualua ile görüşmelere başladı. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Şanlıurfaspor formasını terleten 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 16 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Manisaspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar