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Manisaspor'da Lualua bombası

Tarih25 Ocak 2017 , 14:27

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Manisaspor'da Lualua bombası

AJANSSPOR-
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da transfer harekatı devam ediyor.

Kadrosunu deneyimli oyuncular; Umut Gündoğan, Gökhan Sazdağı, İsmail Odabaşı ile güçlendiren Siyah-Beyazlı yönetim gözünü Kongolu santrfor Lomana Lualua'ya dikti.

Transferi yılan hikayesine dönen Denizlispor oyuncusu Perovic'ten umudunu kesmeye başlayan Manisasporlu yetkililer, deneyimli forvet Lualua ile görüşmelere başladı. Önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Şanlıurfaspor formasını terleten 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu 16 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. 

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