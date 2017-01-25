Necip Çarıkçı'dan Fuat Çapa açıklaması

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Radyospor'da yayınlanan Anadolu ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Teknik direktör Fuat Çapa ile yollarına devam edeceklerini belirten Başkan Çarıkçı, "Boluspor Kulübü 2 maç kaybetmekle teknik direktör değiştirmez. Fuat hocamıza güvenimiz tam. Zamana ihtiyacımız var. 25 kişilik kadromuz bu ligin en iyilerinden her geçen gün Boluspor takımı iyi oluyor ama malasef bu dedikodularla iş olmuyor. Biz teknik ekibimize güveniyoruz. İkinci devrede hedef takım olabilmek adına kadromuza 7 futbolcu transfer ettik.

Son olarak yabancı kanat oyuncusuyla transferimizi tamamlayacağız"dedi.

-BONSERVİS ÜCRETİ 900 BİN TL

Ani bir şekilde takımdan ayrılan Emre Kılınç ile ilgisi ise Çarıkçı, "Emre Kılınç 16 yaşında Boluspor'a geldi, 7 sezon takımımızda görev yaptı. Malesef Emre sezon sonu sözleşme yenileme teklifimizi reddetti. Bu gelişmeler yaşanırken Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz devreye girdi ve 900 bin TL bonservis ücreti karşılığında transfer gerçekleşti.

-HEDEFLERİMİZ VAR

"Şu anda Boluspor'un sosyal tesis ve altyapı projeleri var. Fuat Çapa'nın da önemli desteği var. Bu sene hedefimiz Boluspor'u şampiyon yapmak, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım"