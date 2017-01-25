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Osman Çelik Göztepe yolunda
25 Ocak 2017 , 00:02
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Göztepe
- Antalyaspor
Türkiye 1’inci Ligi’nde Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarından galibiyet çıkaramayan Göztepe’nin, Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Osman Çelik’le ilgilendiği öğrenildi
Sezonun ilk yarısını Kardemir Karabükspor’da geçiren 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.
Futbolculuk kariyerine 2002 senesinde Antalyaspor’da start veren Osman, 2011’de transfer olduğu Kepez Belediyespor’da profesyonelliğe adım attı. Ardından tekrar Antalyaspor’a dönen oyuncu, bir dönem Manavgatspor’da da görev aldı.
(Haber Ekspres)
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Göztepe
- Antalyaspor
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