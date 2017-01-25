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Yeni stadyum, atkı ve bere!
25 Ocak 2017 , 10:40
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, yeni stadı Gaziantep Arena'da ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Mavi-beyazlı ekip, Gaziantep Arena'daki ilk maçını 28 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor ile yapacak.
Kulüp yönetimi, saat 18.00'de başlayacak müsabakayı izleyecek taraftarlara atkı ve bere dağıtacak.
Başkan Osman Toprak, yaptığı açıklamada, hafta sonu önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.
Son haftalarda iyi mücadele etmelerine rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını anlatan Toprak, şunları kaydetti:
"Kendi sahamızda taraftarımızla beraber bu şanssızlığı kırıp, galibiyete uzanmak istiyoruz. Stadyumdaki ilk maçımızda taraftarımıza da sürprizimiz olacak. Cumartesi günü maça gelecek taraftarlara atkı ve bere dağıtacağız."
Büyükşehir Gaziantepspor, 18 haftası geride kalan TFF 1. Lig'de 19 puanla 13. sırada bulunuyor.
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