Akakpo 'Büyükşehir Gaziantep' radarında!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor'da stoper arayışları devam ediyor.

Aytemiz Alanyaspor'un genç savunmacısı Nuru Sulley ile görüşen fakat bu transferde oyuncuyu ikna edemeyen Büyükşehir Gaziantepsporlu yetkililer, Sulley'den sonuç alamayınca Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Togolu stoper Serge Akakpo'yu kıskacına aldı. Geride kalan sezona 1461 Trabzon'da başlayan Akakpo, devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu bu sezon Bordo-Mavili takımda 3'ü ilk 11 6 karşılaşmada görev aldı.