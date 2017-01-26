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"Denizlispor maçını kayıpsız atlatmak istiyoruz"
26 Ocak 2017 , 16:55
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile yapacakları maçı kayıpsız atlatmak istediklerini söyledi.
İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen haftaki Samsunspor karşılaşmasından galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Bu galibiyetle ligde üst sıralara doğru yöneldiklerini belirten İpekoğlu, Denizlispor müsabakasının kendileri için önemli olduğuna değindi.
Takımda Pote, Waldison ve Sercan Kaya'nın sakatlıkları bulunduğunu aktaran İpekoğlu, şunları kaydetti:
"Mevcut kadromuz şu an itibariyle 13-14 kişi. Play-off yolunda en önemli rakiplerimizden biriyle oynayacağız. Hayırlısıyla Denizlispor maçını kayıpsız atlatmak istiyoruz. Takımımızda 6 oyuncu da kart sınırında. En az kayıpla Denizlispor maçını atlatmak istiyoruz. Bazı oyuncular gidiyor, bazılarını da alternatif olarak bekletiyoruz. Bizden haber bekliyorlar. 3 yabancı oyuncu şu an da hazır. Yerli 1-2 oyuncu da var. Herkes transfer tahtasının açılmasını bekliyor. İnşallah bugün veya yarın transfer tahtası açılır."
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