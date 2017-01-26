Diarra'nın yeni adresi belli oldu!

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Antalyaspor deneyimli oyuncu Lamine Diarra ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-Beyazlı kulüp Diarra'ya teşekkür ederken şu mesajı yayınladı.



"Antalyasporumuza verdiği hizmetler için Lamine Diarra'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz!"



Geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak görev alan Diarra'nın TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile dirsek temasında olduğu ve prensipte anlaştığı belirtildi. 5 sezon aralıksız Antalyaspor formasını terleten Diarra, sezon öncesi teknik direktör Morais'in raporu doğrultusunda kadro planlamasında düşünülmemişti. Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe takımında kiralık olarak geçiren oyuncu 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti.