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Hakemler açıklandı!
26 Ocak 2017 , 12:47
TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar
28 Ocak Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok
18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
29 Ocak Pazar:
13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak
14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun
16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan
16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen
18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç
30 Ocak Pazartesi:
18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp
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