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Hakemler açıklandı!

Tarih26 Ocak 2017 , 12:47

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Hakemler açıklandı!

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor: Erkan Özdamar

28 Ocak Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Emre Malok

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor: Murat Özcan

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor: Caner Ak

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor: Mustafa İlker Coşkun

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor: Hakan Ceylan

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

18.30 Altınordu-Göztepe: Kutluhan Bilgiç

30 Ocak Pazartesi: 

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: Özgüç Türkalp

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