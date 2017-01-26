- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Muhammet Reis, "Mustafa Reşit Akçay'a kırgınlığım"
26 Ocak 2017 , 16:24
Büyükşehir Gaziantepspor'un deneyimli oyuncusu Muhammet Reis, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.
AJANSSPOR ÖZEL-
Büyükşehir Gaziantepspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Muhammet Reis, "İlk 6 haftamız zorlu geçti fakat iyi bir çıkış yakaladık ve 14 puan kazandık. İkinci yarıda ise Giresunspor maçına iyi başladık ama bulduğumuz sonuçları iyi değerlendiremedik, mağlup olduk.
Göztepe'ye karşı iyi mücadele ettik, 3 puan için gitmiştik, mağlubiyete dur demek istemiştik son dakikada penaltı golüyle 1 puan kazanadık. Benim üst üste şampiyonluk yaşamam göz önünde oluyor fakat takımımızda şampiyonluk yaşamış çok oyuncumuz var. Bulunduğumuz yerı hakketmiyoruz, şu anda hedefimiz Play-Off" dedi.
-MUSTAFA REŞİT AKÇAY'A KIRGINIM
Şampiyonluk yaşadığı takımlarda Süper Lig'de şans bulamamasına ise Reis, "Balıkesirspor'a baktığımız zaman lige çıktı, benim ayrılma durumum yoktu. Yönetimle anlaşamadım. Osmanlıspor'da 3 sene mukavelem vardı, lige çıktıktan sonra hocanın taktirinden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Mustafa Reşit Akçay hoca beni futbola kazandırdı ve Osmanlıspor'a geldiği zaman benimle çalışmak istemediğini söyledi. Bu duruma kırgınlığım ve üzgünlüğüm oldu. Geçen sezonsa diğer senelere göre benim için tutuk bir dönemdi. Kendim ayrılmak istemedim. Karabükspor'da ise yönetim ve hocanın tassaruflarından dolayı ayrıldım" ifadelerini kullandı.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar