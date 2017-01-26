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Sivasspor'da Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıkları
26 Ocak 2017 , 15:47
Sivasspor, TFF 1. Ligde hafta sonu deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. İdman teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşti.
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