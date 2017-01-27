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32 yaşında futbolu bırakıyor!

Tarih27 Ocak 2017 , 11:25

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32 yaşında futbolu bırakıyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Doğa Kaya'nın futbolu bırakma kararı aldığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Doğa Kaya'nın futbolu bırakma kararını yönetim kuruluna bildirmesinin ardından futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başında Göztepe'ye transfer olan Doğa Kaya, sarı-kırmızılı formayla 11 lig ve 4 kupa maçında mücadele etti.

Futbola Petrolofisi altyapısında başlayan ve Gençlerbirliği'nde profesyonel olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Eskişehirspor, Antalyaspor, Sivasspor'da da forma giymişti.

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