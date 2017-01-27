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Adana Demirspor'dan çifte imza!
27 Ocak 2017 , 19:05
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor transferde sessizliğini bozdu.
Mavi-Lacivertliler, eski oyuncusu Tiago Bezerra ve en son Şanlıurfaspor'da forma giyen Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı Mavi-Lacivertli formayı terleten Tiago 18 karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sezonun ilk yarısını Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Quadisiya'da geçirmiş ve 12 maçta 1 gol atmıştı.
Sezonun ilk yarısını Şanlıurfaspor'da geçiren Alican Karadağ ise 13 müsabakada forma giydi.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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