Adana Demirspor'dan transfer harekatı

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

Gün içerisinde Tiago Bezerra ve Alican Karadağ ile sözleşme imzalayan Mavi-Lacivertli yönetim, transferde dört koldan saldırıyor. Listesinde birçok oyuncuyu bulunan Mavi-Lacivertliler, son olarak Göztepe'den kanat oyuncusu Leroy George ve Boluspor'da kadroda düşünülmeyen orta saha Berat Tosun ile prensip anlaşmasına vardı.

Bu sezon 9'u ilk 11, 15 karşılaşmada Göztepe formasını giyen 29 yaşındaki Surinamlı futbolcu Leroy George 1 gol ve 2 asist kaydetti. Berat Tosun ise 3'ü ilk 11, 11 karşılaşmada görev alırken skora etki sağlayamadı.

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