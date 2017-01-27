Altınordu'nun derbi planı!

TFF 1. Lig'de 29 Ocak Pazar günü İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, derbiyi kazanıp çıkış yakalamak istediklerini belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta karşılaşacakları Göztepe'nin ilk yarıyı lider bitirerek hedefine doğru bir adım attığını belirtti. İki takımın da ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamadığını bildiren Eroğlu, "İzmir için güzel bir maç olsun. Göztepe derbisini kazanıp, istediğimiz çıkışı yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Göztepe'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onların zaaflarını da çok iyi biliyoruz. Eskişehirspor ve Giresunspor maçlarında planladığımız oyunu sahaya yansıttık fakat sonuca gidemedik. Göztepe derbisinde bunu da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Dokuz oyuncumuzun aramızdan ayrılması ve 10 gencimizin katılımıyla bir geçiş döneminin içerisine girdik. Kazanmak, bu dönemi daha hızlı geride bırakmamızı sağlayacak."

Hasan Kabze'nin takıma çok şey katacağını, fiziksel olarak tam istedikleri seviyede olmadığını ancak bu açığı kapatacağını bildiren Eroğlu, "Okan Derici ise tam anlamıyla hazır durumda. Göztepe maçından sonra belki bir oyuncu daha alarak transferi noktalamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.