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Ayite Yeni Malatya'ya transfer oluyor

Tarih27 Ocak 2017 , 16:26

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Ayite Yeni Malatya'ya transfer oluyor

İrfan Buz önderliğinde Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, flaş bir transfer gerçekleştirmek üzere.. Sarı-Kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor'un Togolu forvet oyuncusu Jonathan Ayite'yi kadrosuna katmak üzere.

Bu sezon Alanyaspor ile beklentileri karşılayamayan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bir iki gün içerisinde kadroya katılması planlanıyor. Her iki kulübün küçük detayları görüştüğü, Ayite'nin de Yeni Malatyaspor'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan siyahi golcü sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında kalmıştı.

(Fanatik)

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