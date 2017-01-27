Bektaş'tan transfer müjdesi!

TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, "Boluspor maçından 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz." dedi.

Boluspor ile 29 Ocak Pazar günü oynayacağı maç için Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa giren Elazığspor, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Bektaş, Bolu'ya kazanmak için geldiklerini belirterek, "Boluspor maçının hazırlıkları sürüyor. Lamjed Chehoudi ile yollarımızı ayırdık. Takıma yarın yeni bir transfer katılacak. Bu oyuncu ile prensipte anlaştık." ifadelerini kullandı.

Bektaş, oyuncuların istekli, arzulu olduğunu kaydederek, "Tek amacımız Boluspor maçından galibiyetle dönmek. Milli maç arasında, bir türlü sağlayamadığımız takım bütünlüğünü sağlayıp, Ümraniyespor maçına hazır olarak girmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin ilk devresinde çok sayıda sürpriz maçın oynandığını hatırlatan Bektaş, "Kağıt üzerinde bu maçı kazanır dediğimiz takımların çok farklı mağlup olduğunu gördük. Bunun en önemli nedeni takımların tam anlamıyla hazır olmayışı. Devre arasında her takım eksiğini görerek, gerekli takviyeleri yaptığını düşünüyorum. Daha mücadeleci ve daha kaliteli bir ikinci yarı bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eksik bölgelere takviyeler yaptıklarını hatırlatan Bayram Bektaş, şunları kaydetti:

"Bu ligin iyi oyuncularından ve yurt dışından takıma katılan yeni oyuncular oldu. Daha iyi bir takım hüviyetine girdik diyebilirim. Ligde 15. sıradayız ancak Elazığspor'un oynadığı futbolla, gösterdiği mücadele ile bu yeri hak etmediğini düşünüyorum. Boluspor maçından 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz."