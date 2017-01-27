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Cangök: "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem"
27 Ocak 2017 , 21:55
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Balıkesirspor
TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü Can Cangök, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk ama olmadı." dedi.
Cangök, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Oyuncularının kazanmak için gerekli çabayı gösterdiğini belirten Cangök, "Bazen topun istemediği günler oluyor. Giresunspor, çok fazla kalemize gelemedi ama son dakikalarda bulduğu frikik golüyle maçı lehine çevirmesini bildi. Çok kötü oynadığımızı söyleyemem. Kazanmak için pozisyonlar da bulduk ama olmadı." diye konuştu.
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