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Chibuike neden Hapoel'i seçti?
27 Ocak 2017 , 08:45
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- TFF 1.Lig
- Denizlispor
- Samsunspor
AJANSSPOR- İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Tel Aviv'e imza atan John Chibuike bu tercihinin sebebini açıkladı.
Nijerya basınına konuşan Chibuike, "Hapoel'in benim için daha iyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Aynı heyecana sahibiz, bu da benim tercihimi kolaylaştırdı. Tekrar en üst seviyeme gelmek istiyorum. Bundan daha iyi teklifler aldığımı biliyorum ama formumu tekrar geri kazanmak ve takımın hedefi olan kupaları kazanmasına yardımcı olmak için burayı seçtim. Kazanmak için buradayım. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık bir sözleşme imzaladım" ifadelerini kullandı.
Daha önce Gaziantepspor forması giyen Nijeryalı oyuncunun adı bu transfer döneminde hem Samsunspor hem de Denizlispor ile anılmıştı.
Hatta bu transferlerin gerçekleşmemesinin nedeni olarak Chibuike'nin bu iki takıma farklı menajerler tarafından önerilmesi gösterildi.
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- Denizlispor
- Samsunspor
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