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Diarra resmen Elazığspor'da!
27 Ocak 2017 , 15:59
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
- Antalyaspor
Ajansspor'un ilk kez duyurduğu Elazığspor-Diarra transferi resmiyet kazandı.
Elazığspor, Antalyaspor'dan ayrılan Lamine Diarra ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladi.
5 sezon aralıksız Antalyaspor formasını terleten Diarra, sezon öncesi teknik direktör Morais'in raporu doğrultusunda kadro planlamasında düşünülmemişti. Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe takımında kiralık olarak geçiren oyuncu 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Elazığspor
- Antalyaspor
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