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Diarra resmen Elazığspor'da!

Tarih27 Ocak 2017 , 15:59

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Diarra resmen Elazığspor'da!

Ajansspor'un ilk kez duyurduğu Elazığspor-Diarra transferi resmiyet kazandı.

Elazığspor, Antalyaspor'dan ayrılan Lamine Diarra ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladi.

5 sezon aralıksız Antalyaspor formasını terleten Diarra, sezon öncesi teknik direktör Morais'in raporu doğrultusunda kadro planlamasında düşünülmemişti. Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe takımında kiralık olarak geçiren oyuncu 14 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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